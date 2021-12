Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Archos: suspension du contrat de financement en OCABSA information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 14:03









(CercleFinance.com) - Archos a annoncé jeudi la suspension du contrat de financement obligataire flexible conclu avec un fonds d'investissement afin d'en limiter l'impact dilutif pour les actionnaires.



Le fabricant de produits électroniques grand public précise avoir décidé de suspendre le tirage des tranches d'obligations convertibles en action avec bons de souscription d'actions (OCABSA) jusqu'à la fin de l'exercice 2022 au moins.



A ce titre, le groupe a signé un avenant au contrat de financement en OCABSA conclu en mars 2021 avec le fonds d'investissement YA II PN, représenté par Yorkville Advisors.



Sur le plan plan boursier, le contrat de financement en OCABSA a entraîné la création d'un nombre significatif d'actions et impacté la capitalisation boursière du groupe, qui s'est effondrée de 99% cette année.



Dans un communiqué, Archos précise qu'il envisage de procéder à un regroupement d'actions dans le courant du premier trimestre 2022.



La société estime qu'elle dispose à l'heure actuelle des moyens lui permettant de continuer à déployer son plan stratégique en 2022.





