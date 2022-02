Archos : regroupement à raison de 10 000 actions anciennes contre 1 nouvelle

(AOF) - Archos a annoncé la mise en œuvre du regroupement des actions composant son capital social à raison de 10 000 actions anciennes contre 1 action nouvelle, conformément à la première résolution approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 28 octobre 2021. Les opérations de regroupement auront lieu du 8 février 2022 au 10 mars 2022 inclus. Elles prendront effet le 11 mars 2022, premier jour de cotation des actions issues du regroupement.

" L'objectif de ce regroupement est d'accompagner une nouvelle dynamique boursière de la société, ainsi que de réduire la volatilité du cours de l'action Archos, induite par le faible niveau de sa valeur actuelle ", explique le spécialiste de l'électronique grand public.

Dans le détail, les actionnaires détenant un nombre total d'actions formant un multiple exact de 10 000 n'auront aucune démarche à effectuer. Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles (soit un multiple de 10 000 actions anciennes) devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus afin d'obtenir un nombre d'actions multiple de 10 000, jusqu'au 10 mars 2022 inclus.

Passé ce délai, les actionnaires qui n'auraient pas obtenu un nombre d'actions multiple de 10 000 seront indemnisés par leur intermédiaire financier dans un délai de 30 jours à compter du 11 mars 2022.

Les actions nouvelles qui n'ont pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits formant rompus seront vendues en bourse par les teneurs de comptes et les sommes provenant de la vente seront réparties proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le CES du Moyen-Orient

Encore assez méconnu par rapport au Consumer Electronics Show (CES), le Gitex (Gulf Information Technology Exhibition) de Dubaï existe pourtant depuis 1981 et attire environ 100.000 visiteurs par an. Même s'il souhaite concurrencer le CES de Las Vegas, et que la région est un marché très technophile, le Gitex demeure, malgré son internationalisation, encore un hub régional pour la technologie. Le CES permet de couvrir à la fois les Etats-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe, alors que le Gitex recouvre plutôt le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. En 2021 cet événement avait lieu en même temps que l'Exposition universelle de Dubaï. La France a été le second pays le plus représenté, derrière l'Italie.