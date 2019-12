Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Archos : rechute vers 0,1E après un rush 0,06/0,175E Cercle Finance • 19/12/2019 à 15:23









(CercleFinance.com) - Archos était quasiment considéré en faillite le 11 décembre et le surlendemain, le cours avait pratiquement triplé avec un test des 0,175E. Mais le rebond ne tient pas et le titre rechute vers 0,1E après un rush qui permit le retracement du zénith du 26 août. Le cours pourrait venir combler le 'gap' des 0,76E du 12 décembre

Valeurs associées ARCHOS Euronext Paris -6.91%