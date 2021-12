Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Archos: plusieurs objets au rendez-vous du CES de Las Vegas information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 10:56









(CercleFinance.com) - Archos a levé le voile mercredi sur la gamme d'objets connectés qu'il a l'intention de présenter au salon CES, qui doit se tenir à Las Vegas en début d'année prochaine.



Le groupe d'électronique grand public explique qu'il compte y exposer une caméra sans fil d'intérieur, ainsi qu'une station destinée à mesurer la qualité de l'air et température.



L'entreprise française prévoit également de dévoiler un 'smart tracker' permettant de localiser un animal de compagnie, ainsi qu'une nouvelle montre intelligente ('smart watch').



Dans un communiqué, Archos souligne que tous ces produits pourront être chargés sans fil, sans intervention de l'utilisateur, sans câbles, ni batteries ou chargeurs.



Cette gamme est issue de son partenariat avec Ossia, une société américaine à l'origine d'une technologie brevetée qui délivre de l'énergie à distance, par voie hertzienne.





