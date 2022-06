Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Archos: partenariat avec Ramsay Santé dans les logiciels information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 11:55









(CercleFinance.com) - Archos a annoncé mardi que sa filiale Dextrain avait créé un partenariat avec un établissement du groupe Ramsay Santé en vue du déploiement d'un logiciel dédié à la rééducation neurologique.



La start-up francilienne, qui appartient au groupe Archos, a été chargée de poursuivre les développements et de commercialiser le logiciel - baptisé 'S'TIM' - initialement conçu par les équipes de la clinique Provence Bourbonne.



Dans le cadre de cet accord de licence, Dextrain va assurer la continuité du projet conjointement avec l'équipe de rééducateurs en vue de déployer l'application au sein des centres de rééducation.



Ce logiciel permet de rééduquer les patients atteints de troubles cognitifs à la suite d'un traumatisme crânien ou d'un accident vasculaire cérébral, en proposant un 'entraînement' pouvant être utilisé sur un grand écran tactile.



L'objectif est de commercialiser une offre incluant le matériel et le logiciel à destination des établissement spécialisés dans un premier temps, puis aux domiciles, sur la base d'un prix de 99 euros par mois pendant deux ou 2000 euros à l'achat.



Suite à cette annonce, le titre Archos grimpait de 13,7% mardi à la Bourse de Paris, signant l'une des plus fortes progressions du marché.





Valeurs associées ARCHOS Euronext Paris +15.03%