Archos: Logic Instrument discute d'un rachat aux USA information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 09:52

(CercleFinance.com) - Archos a annoncé lundi que sa filiale Logic Instrument était entrée en discussion exclusive en vue du rachat de 100% du capital de l'américain Glacier Computer.



En tant qu'intégrateur, Glacier déploie des solutions mobiles pour un usage en extérieur et en conditions difficiles auprès de grandes sociétés américaines, en direct ou via un réseau de distributeurs.



L'entreprise réalise environ 10 millions de dollars de chiffre d'affaires et a développé sa propre gamme de produits (Glacier Kodiak) afin de répondre aux besoins des multinationales en ordinateurs durcis pour les véhicules.



La société distribue aussi les produits durcis des constructeurs tels que Getac, Panasonic ou Zebra.



D'après Archos, Glacier compte plus de 300 grandes sociétés américaines clientes allant de la production, la logistique, l'industrie, les transports et la construction.



Le groupe français souligne qu'une telle acquisition permettrait de doubler la taille de Logic Instrument et de dépasser les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.



Pour mémoire, Logic Instrument s'est donné comme objectif de dépasser 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et de devenir l'un des constructeurs leader en Europe de solutions mobiles durcies pour les forces armées, l'industrie et les services.



Les deux sociétés travaillent ensemble afin de conclure un accord final avant la fin de l'année 2022.



A la Bourse de Paris, l'action Archos progressait de 2,2% suite à cette annonce lundi matin, tandis que le titre Logic Instrument grimpait de plus de 13%.