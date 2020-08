Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Archos : les revenus du semestre impactés par le Covid-19 Cercle Finance • 10/08/2020 à 16:07









(CercleFinance.com) - Le groupe Archos a fait état, vendredi dernier, d'un chiffre d'affaires de 11,2 millions d'euros pour le premier semestre de son exercice 2020. Les revenus sont ainsi en baisse de -35% en données publiées en l'espace d'un an. 'La décroissance provient essentiellement de l'arrêt brutal de l'activité en France entre le 17 Mars et le 11 Mai 2020 suite à l'épidémie de COVID 19. De plus, le Groupe a subi l'arrêt de l'économie chinoise et des difficultés d'approvisionnement après le nouvel an chinois', explique Archos.

Valeurs associées ARCHOS Euronext Paris +9.73%