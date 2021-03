Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Archos : le titre bondit après une perte nette réduite Cercle Finance • 01/03/2021 à 14:03









(CercleFinance.com) - L'action Archos affiche une hausse de plus de 8% lundi à la Bourse de Paris après que le groupe a annoncé une perte nette réduite au titre de l'exercice 2020. A 13h45, le titre grimpe de 8,2% dans un volume d'échange trois fois supérieur à la moyenne des derniers jours, tandis que le CAC Mid & Small gagne 1,5%. Depuis le début de l'année, l'action affiche un repli de l'ordre de 8%. Le fabricant de smartphones et de tablettes a annoncé vendredi soir une réduction de sa perte nette à 3,4 millions d'euros l'an dernier contre -36,5 millions d'euros en 2019. Dans un communiqué, le groupe d'électronique grand public dit avoir privilégié les ventes à valeur ajoutée et réduit ses frais fixes en vue de retrouver un point d'équilibre. Archos - qui s'est transformé depuis deux ans en repensant son portefeuille de produits et son positionnement sur le marché - a prévu de convier ses actionnaires à la fin du mois d'avril afin de dévoiler une nouvelle feuille de route.

Valeurs associées ARCHOS Euronext Paris +8.25%