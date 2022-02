Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Archos: lancement du regroupement des actions information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Archos annonce la mise en oeuvre du regroupement des actions composant son capital social à raison de 10.000 actions anciennes contre une action nouvelle, opérations qui auront lieu du 8 février au 10 mars inclus et prendront effet le 11 mars.



L'objectif de ce regroupement est d'accompagner une nouvelle dynamique boursière de la société, ainsi que de réduire la volatilité du cours de l'action Archos, induite par le faible niveau de sa valeur actuelle.



Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un multiple de 10.000 actions anciennes devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus, jusqu'au 10 mars inclus.





Valeurs associées ARCHOS Euronext Paris -33.33%