Archos : la structure d'investissement 'medtech' est lancée

(CercleFinance.com) - Le titre Archos s'envole jeudi à la Bourse de Paris alors que le pionnier des tablettes a annoncé hier le lancement d'une nouvelle société, une structure holding destinée à prendre des participations au sein du secteurs des technologies liées à la santé. Le groupe - qui veut s'appuyer sur ses compétences acquises en matière d'industrialisation des produits électroniques - évoque un marché 'porteur' attirant les fonds d'investissements. Le premier investissement de sa société, baptisée 'MDV', est Dextrain, un concepteur de dispositifs visant à améliorer l'indépendance et la qualité de vie des patients après un accident vasculaire cérébral (AVC). Archos précise qu'un deuxième investissement dans le segment de la dermatologie sera dévoilé par MDV au cours du troisième trimestre. Afin d'accélérer son développement, MDV compte par ailleurs préparer un projet d'introduction en Bourse qui devrait se matérialiser avant la fin de l'année 2021. Toutes ces nouvelles portaient le cours de l'action Archos jeudi à la Bourse de Paris, avec une hausse qui dépassait les 33% en toute fin de matinée.

Valeurs associées ARCHOS Euronext Paris +35.56%