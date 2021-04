Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Archos : la feuille de route stratégique ne convainc pas Cercle Finance • 27/04/2021 à 12:21









(CercleFinance.com) - Archos évoluait en baisse marquée mardi à la Bourse de Paris suite à la présentation d'une feuille de route stratégique censée lui permettre de relancer sa croissance. Vers 12h00, le titre abandonnait plus de 6%, signant l'une des baisses les plus notables du marché parisien. Face à une concurrence chinoise de plus en plus redoutable, le fabricant de tablettes a décidé, depuis 2019, d'opérer un changement profond de son modèle économique. Le groupe explique qu'il entend désormais déployer sa stratégie et son organisation au sein de métiers 'd'avenir', où les services et l'innovation se situent au coeur de l'activité. Résultat, Archos prévoit de structurer ses opérations autour de trois piliers, à savoir une activité grand public proposant notamment une gamme de purificateurs d'air pour la maison, une activité 'B to B' de produits professionnels incarnée par Logic Instrument et un nouveau pôle de technologie médicale ('medtech'). L'objectif, selon Archos, est de renouer dès 2022 avec une croissance à deux chiffres et de dépasser 50% du chiffre d'affaires consolidé en 'B to B' via de la croissance externe tout en délivrant un Ebitda positif. Le groupe prévoit de dévoiler en juin le plan stratégique de sa division 'medtech' et présenter les produits, solutions et l'équipe de sa première start-up dans le monde de la neuro rééducation.

Valeurs associées ARCHOS Euronext Paris -6.25%