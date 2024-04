Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Archos: augmentation de capital lancée, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - Archos a fait état lundi du lancement de son augmentation de capital d'un million d'euros, une opération qui intervient alors que le groupe français est en train de finaliser sa transformation.



Cette annonce faisait toutefois plonger le titre de plus de 7% lundi matin, ce qui le plaçait parmi les plus fortes baisses du marché parisien en ce début de semaine.



L'émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) se fera sur la base d'un prix unitaire de 0,043 euro par action, avec une parité établie à 10 actions nouvelles pour 15 détenue.



L'équipe de management s'est engagée pour plus de la moitié (51,7%) de l'augmentation de capital, avec la volonté de constituer un 'noyau dur' d'actionnaires, de mettre fin aux financements alternatifs et de stopper la dilution.



Le prix de souscription fait toutefois apparaître une décote de 38,7% par rapport au dernier cours coté, avec un effet dilutif qui s'annonce important.



Un actionnaire qui détenait 1% du capital avant la levée de fonds et ne souscrivant pas à cette dernière verrait ainsi sa participation ramener à0,6%.



L'augmentation de capital intervient alors qu'Archos se dit désormais concentré sur son plan stratégique, axé autour de sa division grand public (nouvelles tablettes Android), sa division professionnelle et de défense (Logic Instrument et Elexo) et une division santé tournée vers quatre 'medtechs'.



Avec la fin au recours aux OCA et aux instruments dilutifs, le groupe prévoit d'atteindre 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ainsi qu'un Ebitda profitable en 2024, avant de dépasser les 50 millions de C.A. en 2025 tout en améliorant significativement sa rentabilité.





