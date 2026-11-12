Archer s'associe à la F1 pour développer la mobilité aérienne lors des courses

Le constructeur d'aéronefs électriques a conclu un partenariat pluriannuel avec la Formule 1 afin d'explorer l'intégration de services de taxis aériens lors de certaines courses aux Etats-Unis, au Moyen-Orient, en Asie et en Europe.

Archer Aviation et la Formule 1 envisagent de proposer aux spectateurs et aux invités VIP des trajets à bord de l'appareil électrique Midnight, permettant de rejoindre ou de quitter les circuits en quelques minutes.

Cette collaboration pourrait notamment prévoir des zones dédiées au décollage et à l'atterrissage ainsi que l'intégration de ces services aux offres de billetterie et d'hospitalité de la Formule 1.

Le partenariat s'inscrit dans les projets de déploiement commercial d'Archer, notamment à Miami et au Texas, où l'entreprise a déjà présenté ses réseaux d'infrastructures envisagés. Son appareil Midnight sera également exposé lors des Grands Prix de Las Vegas et d'Abou Dhabi cette année.