Archer Aviation glisse avant la publication de son rapport trimestriel

11 août - ** L'action d'Archer Aviation ACHR glisse de 0,4% après la cloche avant les résultats trimestriels, les investisseurs surveillant les développements dans le taxi aérien de la société ** ACHR a déclaré en juillet avoir terminé un premier vol d'essai de son avion Midnight à l'aéroport d'affaires d'Al Bateen à Abu Dhabi

** En juin, la société a déclaré avoir levé 850 millions de dollars de financement à la suite des décrets signés par le président américain Donald Trump pour stimuler les taxis aériens électriques

** Les analystes s'attendent à une perte trimestrielle ajustée de 25 cents par action, contre une perte de 32 cents par action il y a un an, selon les données compilées par LSEG

** L'action d'ACHR a baissé d'environ 1% depuis le début de l'année, et a augmenté de 165% au cours des 12 derniers mois