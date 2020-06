Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : vers une cession d'actifs au Canada? Cercle Finance • 22/06/2020 à 10:11









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal gagne 0,8% et surperforme ainsi la tendance à Paris (-0,2% sur le CAC40), alors que le sidérurgiste envisagerait une cession d'actifs d'infrastructures au Canada, à en croire un article du Financial Times. 'La réflexion n'est pas achevée, mais une cession pourrait aider le groupe à atteindre son objectif de baisse de la dette nette de 9,5 à sept milliards de dollars', souligne Aurel BGC, précisant qu'il s'agirait notamment d'une ligne de chemin de fer au Québec.

