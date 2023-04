ArcelorMittal, VEO et McPhy vont construire une usine pilote d'électrolyse en Allemagne

(AOF) - Le groupe sidérurgique et minier mondial ArcelorMittal progresse sur la voie d'une production d'acier bas-carbone sur son site d'Eisenhüttenstadt en Allemagne. En collaboration avec le fournisseur d'énergie Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke (VEO) et McPhy Energy (spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène bas-carbone), ArcelorMittal Eisenhüttenstadt construira une usine pilote d'électrolyse et une station de recharge d'hydrogène sur le site de l'usine.

Ce projet comprend la fourniture de deux électrolyseurs McLyzer d'une puissance de 1 MW chacun. En complément, un contrat de service d'une durée de cinq ans a été conclu. La région du Brandebourg finance le projet à hauteur de 5,1 millions d'euros dans le cadre du pôle régional d'innovation.

Les électrolyseurs produiront de l'hydrogène directement employé dans la production d'acier. L'hydrogène sera d'abord utilisé dans le laminoir à froid. La station de recharge ravitaillera ensuite des chariots élévateurs ou des camions avec une partie de la production d'hydrogène. L'oxygène récupéré sur place lors de l'électrolyse pourra être réutilisé dans la production au sein du laminoir à chaud.