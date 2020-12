Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : vente d'ArcelorMittal USA finalisée Cercle Finance • 09/12/2020 à 14:42









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce la finalisation de la vente d'ArcelorMittal USA à Cleveland-Cliffs, en échange de 505 millions de dollars en numéraire, de 78 millions d'actions Cleveland-Cliffs ordinaires, ainsi que d'actions préférentielles sans droits de votes. Ces actions préférentielles seront échangeables contre environ 58 millions d'actions Cleveland-Cliffs ordinaires ou contre le montant équivalent en numéraire. Comme convenu, Cleveland-Cliffs prendra en charge les passifs d'ArcelorMittal USA. 'Cette vente constitue une opportunité de créer une valeur excellente pour nos actionnaires tout en repositionnant notre empreinte nord-américaine vers nos actifs les plus compétitifs, pour lesquels nous avons des plans de croissance ciblée', commente le PDG Lakshmi Mittal.

