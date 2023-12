Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: vente d'ArcelorMittal Temirtau finalisée information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 10:13









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir finalisé la vente d'ArcelorMittal Temirtau, filiale regroupant ses activités sidérurgiques et minières kazakhes, à Qazaqstan Investment Corporation (QIC), un fonds d'investissement contrôlé par l'État du Kazakhstan.



Le sidérurgiste a reçu une contrepartie de 286 millions de dollars, ainsi que 250 millions en remboursement de dus intragroupes. Il recevra également un paiement de 450 millions, en quatre tranches annuelles égales, en remboursement d'un prêt intragroupe.



ArcelorMittal a également fait un don d'environ 35 millions de dollars à la Fondation Khalkyna du Kazakhstan, qui se concentre sur des projets de santé et d'éducation dans la région de Karaganda où sont situés les actifs sidérurgiques cédés.





