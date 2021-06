Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : vente d'actions Cleveland-Cliffs finalisée Cercle Finance • 18/06/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce la conclusion de la vente de ses 38,2 millions d'actions ordinaires restantes Cleveland-Cliffs. Le produit sera rendu aux actionnaires via un programme de rachats d'actions pour 750 millions de dollars qui commence immédiatement. La cession des actions ordinaires dans Cleveland Cliffs porte le total des recettes en numéraire issues de la vente d'ArcelorMittal USA à 1,9 milliard de dollars jusqu'à présent, somme à redistribuer aux actionnaires sous forme de rachats d'actions.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -0.78% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -1.68% ARCELORMITTAL XETRA -1.52% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -2.61% ARCELORMITTAL OTCBB -5.53% ARCELORMITTAL Sibe -1.68%