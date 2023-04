Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ArcelorMittal: Velux s'intéresse à l'acier durable information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 14:55

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce une coopération avec le groupe Velux dans le cadre des efforts de ce dernier pour réduire de moitié les émissions de la chaîne de valeur d'ici 2030.



Les entreprises vont désormais travailler ensemble pour réduire l'empreinte carbone des aciers utilisés dans les fenêtres de toit Velux avec comme objectif de réduire le CO2 intégré jusqu'à 70 % (selon le type de produit en acier utilisé) par rapport à l'acier produit de manière conventionnelle.



' Des coopérations comme celles-ci permettront la décarbonation de nos produits et nous sommes impatients de voir l'impact positif sur nos produits et sur les émissions de carbone de notre entreprise ', explique Jesús Villalba, directeur principal en charge des Achats directs du groupe Velux.



ArcelorMittal rappelle que son acier plat XCarb® est produit à partir d'un minimum de 75 % de ferraille, et d'électricité 100 % renouvelable. Il va maintenant être testé dans de plus grands volumes dans une usine Velux à Gniezno (Pologne) pour voir comment il fonctionne dans les charnières et les supports.



En parallèle, Velux et ArcelorMittal travailleront ensemble pour réduire l'empreinte carbone de l'acier utilisé dans certains autres composants des fenêtres de toit.