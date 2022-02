Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: vaste programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 14:28









(CercleFinance.com) - A la suite de la publication de ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2021, ArcelorMittal annonce un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 1 milliard de dollars.



Le programme devrait être achevé au cours du premier semestre 2022, sous réserve des conditions du marché.





