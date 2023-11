Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: va décarboner son activité en Espagne information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 12:11









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal fait savoir que sa filiale espagnole, ArcelorMittal Asturias, a signé un contrat avec la société d'ingénierie industrielle Sarralle pour la construction d'un nouveau four à arc électrique (EAF) à Gijón, dans le cadre du plan de décarbonation de l'entreprise en Espagne.



Les travaux de génie civil sur le site débuteront au début de l'année prochaine.



Une fois que le nouvel EAF d'une capacité de 1,1 million de tonnes sera opérationnel - ce qui est attendu au dernier trimestre 2025 - le site pourra passer à la production d'acier à faibles émissions de carbone pour le secteur des produits longs, en particulier les rails et le fil machine.



Selon Arcelor, cela 'rendra le site très compétitif, en particulier pour les secteurs soumis à des critères carbone stricts pour les marchés publics'. Actuellement, ces produits sont fabriqués via les hauts fourneaux.



Le projet s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'ArcelorMittal Europe de réduire les émissions de CO2 de 35 % d'ici 2030.





