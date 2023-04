Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: va construire une usine pilote d'électrolyse information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 17:55









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal, VEO et McPhy vont construire une usine pilote d'électrolyse à Eisenhüttenstadt et une station de recharge d'hydrogène sur le site de l'usine.



La nouvelle usine pilote d'électrolyse entrera en service en 2024 avec une capacité de 2 MW.

L'hydrogène sera utilisé directement dans la production d'acier et pour les processus logistiques sur le site.



Ce projet innovant comprend la fourniture de deux électrolyseurs McLyzer d'une puissance de 1 MW chacun. La région du Brandebourg finance le projet à hauteur de 5,1 millions d'euros dans le cadre du pôle régional d'innovation.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -2.09% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -1.76% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA -1.89% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -6.64% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -2.13%