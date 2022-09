ArcelorMittal:une réunion pour souligner l'ambition indienne information fournie par Cercle Finance • 27/09/2022 à 16:28

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a organisé aujourd'hui un événement pour les investisseurs et les analystes à l'usine phare d'AM/NS India à Hazira, dans le Gujarat, la première réunion de ce type depuis qu'ArcelorMittal et Nippon Steel ont acquis conjointement l'actif indien en décembre 2019.



L'événement s'est concentré sur les progrès réalisés par AM/NS India depuis la finalisation de l'acquisition et les initiatives stratégiques entreprises pour transformer AM/NS India en un producteur d'acier intégré de premier ordre.



Aditya Mittal, PDG d'ArcelorMittal et président d'AM/NS India a pointé l'importante opportunité de croissance du marché que présente l'Inde et la stratégie d'AM/NS India d'augmenter la capacité de son usine d'Hazira, initialement à environ 15 millions de tonnes au début de 2026.



Aditya Mittal a cité comme points forts l'échelle, l'emplacement stratégique et la chaîne d'approvisionnement sécurisée qui font qu'AM/NS India est bien positionnée pour saisir les opportunités de croissance d'un marché de l'acier qui a le potentiel d'atteindre 300 millions de tonnes par an d'ici 2030.