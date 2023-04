Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: une co-entreprise dans l'éolien au Brésil information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé mardi qu'il allait s'associer au producteur brésilien d'énergies renouvelables Casa dos Ventos afin de créer un co-entreprise à laquelle il achètera de l'électricité d'origine éolienne.



Le sidérurgiste précise que sa filiale brésilienne, ArcelorMittal Brazil, contrôlera 55% de cette nouvelle entité, Casa dos Ventos détenant les 45% restants.



La société sera chargée de développer un parc éolien d'une capacité de 554 MW devant couvrir, à horizon 2030, près de 38% des besoins en électricité des activités brésiliennes d'Arcelor via un contrat d'achat (PPA) d'une durée de 20 ans.



La construction du projet, baptisé 'Babilonia' et situé dans la province de Bahia, dans le nord-est du pays, devrait débuter cette année en vue d'une mise en service courant 2025.



L'investissement est estimé à 800 millions de dollars.



Dans son communiqué, ArcelorMittal explique que l'opération s'inscrit dans le prolongement du récent rachat de CSP et de sa volonté de se renforcer sur le marché brésilien de l'acier, aujourd'hui en forte croissance.





