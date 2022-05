Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: un programme pour décarboner la sidérurgie information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 12:58









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce le lancement de son programme XCarb Accelerator, un projet visant à identifier les entreprises et les idées les plus brillantes susceptibles d'accélérer la décarbonation de l'industrie sidérurgique.



Dans ce cadre, les start-ups technologiques de pointe du monde entier sont invitées à soumettre des candidatures pour concourir et bénéficier potentuellement d'un investissement du XCarbInnovation Fund d'ArcelorMittal, qui vise à investir jusqu'à 100 M$ chaque année dans de telles technologies transformatrices.



Ce fonds a en effet pour objectif d'investir dans des entreprises ayant le potentiel d'accélérer la transition vers une sidérurgie à faibles émissions de carbone, voire zéro, leur permettant de se développer plus rapidement et d'atteindre l'échelle nécessaires pour que leurs technologies deviennent commercialement viables.





