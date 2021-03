Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : un programme de rachats d'actions achevé Cercle Finance • 05/03/2021 à 16:00









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir achevé un programme de rachats d'actions annoncé le 15 février dernier, avec 27,11 millions d'actions rachetées à un prix unitaire moyen de 19,79 euros, soit un montant total d'environ 536,6 millions d'euros. Aussi, conformément à sa nouvelle politique en matière de redistribution aux actionnaires, le sidérurgiste entame un second programme de rachats d'actions pour un montant de 570 millions de dollars, programme qui doit s'achever d'ici la fin de cette année. Les titres ainsi acquis dans le cadre de ce programme de rachats d'actions sont destinés à répondre aux obligations du groupe en termes de dettes échangeables en actions, et/ou à des réductions du capital social.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +2.02% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +0.52% ARCELORMITTAL XETRA -0.22% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +0.32% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +1.49%