ArcelorMittal: teste l'hydrogène vert dans une aciérie

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir testé avec succès l'utilisation d'hydrogène vert dans la production de fer à réduction directe au son de l'aciérie de Contrecoeur (Québec).



L'ambition d'ArcelorMittal est de mener la décarbonation de l'industrie sidérurgique.



L'objectif du test était d'évaluer la possibilité de remplacer l'utilisation du gaz naturel par l'hydrogène vert dans le processus de réduction du minerai de fer.



A l'occasion de ce test, 6,8% du gaz naturel ont été remplacés par l'hydrogène vert pendant une période de 24 heures, permettant de limiter les émissions de CO2.



Selon ArcelorMittal, il s'agit d'une 'avancée majeure' puisque le procédé de réduction du minéral de fer contribue à lui seul à plus de 75 % des émissions globales de CO2 d'ArcelorMittal Produits longs Canada.



Pour rappel, ArcelorMittal vise à réduire l'intensité de ses émissions de CO2 de 25 % d'ici 2030 à l'échelle mondiale et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.





