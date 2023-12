Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal se hisse dans le vert (+1%) et surperforme ainsi légèrement la tendance à Paris, aidé par Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 26 à 33 euros.



Le bureau d'études souligne 'une sortie du Kazakhstan dans des conditions satisfaisantes combinée à l'amélioration des perspectives de marché', ainsi qu'une valorisation qui reste attractive avec une décote sur les autres aciéristes européens.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +0.15% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +0.61% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +0.59% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -0.34% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +0.46%