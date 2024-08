Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: soutenu par des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal s'adjuge plus de 2% sur fond de propos positifs d'Oddo BHF qui, tout en réduisant son objectif de cours de 32 à 30 euros, réitère son opinion 'surperformance' sur le titre du sidérurgiste qui 'reste sa valeur préférée dans le secteur avec SSAB'.



'Même en l'absence de reprise forte, ArcelorMittal devrait bénéficier à partir de 2025 de bonnes perspectives de croissance. En outre, la valorisation faible et les perspectives de rachats d'actions limitent le risque de baisse supplémentaire', estime ainsi l'analyste.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 20,02 EUR Euronext Amsterdam +2,43%