ArcelorMittal: signe un protocole d'accord avec Bamesa

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce que sa division Flat Products a signé un protocole d'accord avec Bamesa, leader international des centres de service de l'acier (SSC), afin de renforcer les efforts des deux entreprises pour réduire les émissions de CO2 ainsi que l'utilisation des solutions Xcarb®, soit avec de l'acier recyclé et produit de manière renouvelable.



Le protocole d'accord se concentre sur les deux entreprises qui explorent des moyens de réduire les émissions de scope 3 liées à l'acier acheté - ainsi que d'augmenter et de tester l'utilisation d'acier recyclé dans les produits à faibles émissions de carbone.



Il engage également les deux entreprises à augmenter la proportion de produits XCarb® utilisés dans la chaîne d'approvisionnement des résistances, chaque année entre 2024 et 2030.



L'accord avec ArcelorMittal s'inscrit dans le plan stratégique de Bamesa visant à en faire le leader de la transformation environnementale du secteur, tout en apportant des solutions durables à ses clients.





