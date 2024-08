Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: signe deux contrats solaires au Brésil information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal Brésil annonce avoir signé des contrats pour développer deux projets d'énergie solaire d'une capacité totale de 465 MW, représentant 14 % de ses besoins en électricité.



Le premier projet, en partenariat avec Casa dos Ventos, inclut une centrale solaire de 200 MW dans l'État de Bahia.



Le second, en collaboration avec Atlas Renewable Energy, concerne une centrale solaire de 265 MW dans l'État de Minas Gerais.



Les deux projets, soumis à l'approbation des autorités, visent à sécuriser l'approvisionnement en énergie renouvelable et à soutenir la stratégie de décarbonisation de l'entreprise.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 20,91 EUR Euronext Amsterdam +0,24%