ArcelorMittal: reprise des parts d'Apollo dans Vallourec

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce la réalisation de l'acquisition par ArcelorMittal de l'intégralité de la participation des fonds Apollo au prix de 14,64 euros par action, pour un prix d'achat total de 955 millions d'euros, sous réserve du règlement-livraison des actions.



La réalisation de l'acquisition résulte de l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires. Avec désormais 28,4% des droits de vote et 27,5% du capital du fabricant de tubes, le sidérurgiste en devient l'actionnaire de référence.



Le pacte d'actionnaire entre Vallourec et les fonds Apollo a été résilié et un nouveau pacte a été conclu entre Vallourec et ArcelorMittal. Ce dernier n'a pas l'intention de lancer une offre publique sur les actions restantes de Vallourec au cours des six prochains mois.





