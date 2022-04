Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: reprise d'une usine texane de voestalpine information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 09:41









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé jeudi qu'il allait reprendre une usine texane spécialisée dans le minerai de fer et les briquettes de fer (HBI), qui appartenait jusqu'ici au sidérurgiste autrichien voestalpine.



Aux termes de l'accord, le géant de l'acier va faire l'acquisition d'une participation de 80% au sein de cette unité basée à Corpus Christi, dans le cadre d'une opération valorisant le site autour d'un milliard de dollars.



Cette usine ultra-moderne, mise en service en 2016, est l'une des plus grandes au monde dans sa catégorie, avec une superficie de deux km2, un effectif de 270 employés et une production annuelle de l'ordre de deux millions de tonnes.



L'accord prévoit que voestalpine, qui conservera une part de 20% dans le projet, reçoive des approvisionnements à la hauteur de sa participation résiduelle, que le groupe destinera à ses aciéries autrichiennes.



Le fer préréduit, qui se présente sous la forme de boulettes ou de briquettes denses fabriquées par compaction, offre une meilleure résistance au procédé de ré-oxydation, ce qui permet d'optimiser la consommation énergétique.





