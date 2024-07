Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: repli du titre, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 17:11









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal cède près de 2% à Paris après que Oddo BHF a confirmé sa note 'surperformance' sur le titre tout en abaissant son objectif de cours de 34 à 32 euros.



L'analyste rapporte que les attentes sont abaissées pour les 2e et 3e trimestre 'du fait d'incidents variés' au cours des derniers mois, en référence, notamment, à la grève de l'aciérie mexicaine entamée le 24 mai et sans perspective de résolution à court terme.



Par conséquent, Oddo BHF abaisses ses attentes d'EBITDA ajusté T2 de 8% à 1,74 Md$ après les avoir déjà ajustées de 6% le 20 juin suite à un précédent contact société.



Au-delà de cette situation opérationnelle, le contexte de marché reste peu porteur en raison principalement de la faiblesse de la Chine, ajoute le broker qui évoque ainsi 'des attentes également abaissées à moyen terme'.



'La macro mitigée et l'incertitude sur la résolution du conflit social au Mexique ne plaident toutefois pas pour un-rerating rapide', conclut l'analyste.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 20,72 EUR Euronext Amsterdam -2,31%