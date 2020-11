Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : réduit sa perte de moitié au 3e trimestre Cercle Finance • 05/11/2020 à 10:07









(CercleFinance.com) - La publication des résultats financiers d'ArcelorMittal au 3e trimestre témoignent 'd'une reprise progressive des marchés finaux de l'acier, en particulier de l'automobile', estime le groupe. L'EBITDA s'établit à 900 millions de dollars au 3e trimestre, soit une progression de 27,4% par rapport au 2e trimestre, porté par la hausse des prix du minerai de fer commercialisable (+26,2%) et par l'augmentation des livraisons concernant l'activité sidérurgique (+17,5%). ArcelorMittal enregistre toutefois une perte nette de 261 millions de dollars au 3e trimestre, soit une perte de base par action de 0,21 dollar, moins bien que le consensus mais mieux qu'au 2e trimestre (- 559 millions de dollars). 'Tous les segments de l'acier ont connu une amélioration de la demande, se félicite Lakshi Mittal, p.d.-g. du groupe. Suite à la vente convenue d'ArcelorMittal USA, nous pouvons désormais donner la priorité au retour de trésorerie aux actionnaires.'

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +3.96% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +0.49% ARCELORMITTAL XETRA +0.75% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +0.32% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +0.56%