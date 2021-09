Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : recrute un nouveau DG de l'activité minière information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 17:50









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce aujourd'hui le recrutement de Stefan Buys en tant que vice-président exécutif d'ArcelorMittal et directeur général d'ArcelorMittal Mining, à compter du 1er octobre 2021. Il succédera ainsi à Simon Wandke qui prend sa retraite, après une carrière de 40 ans dans l'industrie minière, dont 11 ans chez ArcelorMittal. Stefan Buys rejoint ArcelorMittal en provenance de Rio Tinto Iron Ore où, en tant que directeur général de Pilbara Mining, il supervisait les opérations d'extraction de minerai de fer en Australie occidentale.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +2.02% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +2.38% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +1.99% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +1.78% ARCELORMITTAL OTCBB +3.33% ARCELORMITTAL Sibe +2.11%