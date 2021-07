Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : pullback sous 24,5E, surveiller 24 puis 23,8E Cercle Finance • 08/07/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - Arcelor Mittal effectue un pullback sous 24,5E et se rapproche du plancher des 24E du 18 juin : en cas de rechute sous 23,8E (plancher des 20 avril et 18 juin), le titre pourrait venir tester rapidement le petit support des 21,7E puis l'ex ligne de résistance du 23 mars du 7 janvier et 3 mars.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +3.34% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +3.59% ARCELORMITTAL XETRA +3.82% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -0.92% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +3.57%