ArcelorMittal: protocole d'accord avec Petrobras au Brésil

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce la signature d'un protocole d'accord entre ArcelorMittal Brasil et Petrobras dans le but d'étudier de potentiels modèles commerciaux mutuellement bénéfiques dans l'économie à faible émission de carbone.



Les entreprises chercheront à identifier les opportunités commerciales et les partenariats potentiels au Brésil qui correspondent à leurs stratégies de diversification et de décarbonation.



Cette vaste coopération découle des synergies identifiées dans une étude conjointe visant à développer un pôle CSC (Captage et stockage du carbone) dans l'État d'Espírito Santo, ainsi qu'à évaluer des modèles commerciaux qui rendent sa mise en oeuvre économiquement viable.







