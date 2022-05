Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: protocole d'accord avec la SNIM en Mauritanie information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 14:18









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir signé un protocole d'accord non contraignant avec la SNIM, une société d'extraction de minerai de fer basée en Mauritanie, pour évaluer l'opportunité de développer conjointement une usine de bouletage de minerai de fer et une usine de production de DRI (minerai de fer pré-réduit) dans le pays.



ArcelorMittal indique qu'une étude de préfaisabilité va être conduite au cours des 4 à 6 prochains mois, afin d'évaluer la viabilité du projet potentiel qui tirerait parti du potentiel de la Mauritanie en matière de production d'électricité renouvelable et de production d'hydrogène vert.



Le DRI produit à partir d'hydrogène vert sera un métal vital pour la transition de l'industrie sidérurgique vers le zéro net, assure ArcelorMittal.







