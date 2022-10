Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: projet de décarbonisation inauguré en Ontario information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir inauguré son projet de décarbonisation de 1,8 milliard de dollars canadiens à l'usine ArcelorMittal Dofasco à Hamilton, dans la Province canadienne de l'Ontario, projet qui a été annoncé pour la première fois en juillet de l'année dernière.



'Il jouera un rôle important pour s'assurer que la société progresse cette décennie dans ses efforts de décarbonisation et fait partie de l'objectif d'ArcelorMittal de réduire l'intensité carbone de l'acier qu'elle produit de 25% d'ici 2030', explique le sidérurgiste.



Le projet, auquel les autorités fédérales et provinciales vont participer financièrement, devrait réduire les émissions de carbone d'ArcelorMittal Dofasco au Canada de trois millions de tonnes et retirer le charbon de sa franchise nord-américaine d'acier plat.





