ArcelorMittal : projet de décarbonisation en Espagne

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir signé un protocole d'accord avec le gouvernement espagnol pour un investissement d'un milliard d'euros en technologies de décarbonisation sur son site ArcelorMittal de Gijón, dans les Asturies. 'L'investissement réduira les émissions de CO2 des activités espagnoles d'ArcelorMittal de jusqu'à 4,8 millions de tonnes, ce qui représente environ 50% des émissions, au cours des cinq prochaines années', affirme-t-il. Selon le géant de la sidérurgie, à horizon 2025, son usine Sestao produira 1,6 million de tonnes d'acier sans émissions de CO2, ce qui en fera le premier site à grande échelle de ce type dans le monde.

