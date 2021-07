Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : projet de décarbonisation au Canada information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 17:07









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé vendredi qu'il allait investir avec le gouvernement canadien plus de 1,7 milliard de dollars (1,2 milliard d'euros) dans un projet de décarbonisation des activités de son aciérie Dofasco, en Ontario. Le projet doit permettre de réduire les émissions de CO2 du site d'environ trois millions de tonnes par an, soit une diminution de 60%, au cours des sept prochaines années. Aux termes de l'accord, le sidérurgiste a prévu d'abandonner la production basée sur la conversion à oxygène pour utiliser de l'hydrogène et de l'électricité dans ses haut-fourneaux, un processus à l'empreinte carbone 'significativement inférieure'.

