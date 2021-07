Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : programme de rachats d'actions achevé Cercle Finance • 08/07/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé mercredi qu'il avait achevé son dernier programme de rachat d'actions, auquel le sidérurgiste dit avoir consacré plus de 630 millions d'euros (750 millions de dollars). Dans un avis financier, le géant de l'acier indique avoir fait l'acquisition de quelque 24,5 millions de titre sur la base d'un prix unitaire moyen de 25,77 euros. Le 18 juin, ArcelorMittal avait annoncé à l'occasion de l'officialisation de la cession de sa participation dans Cleveland-Cliffs qu'il allait redistribuer le produit de l'opération à ses actionnaires, via un programme de rachat d'actions de 750 millions de dollars.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -3.53% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -3.83% ARCELORMITTAL XETRA -3.88% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -0.16% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -3.81%