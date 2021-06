Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : programme de rachats d'actions achevé Cercle Finance • 18/06/2021 à 16:20









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir achevé son deuxième programme de rachats d'actions, annoncé le 4 mars, ayant ainsi racheté dans ce cadre près de 17,85 millions de titres pour une valeur totale d'environ 468,8 millions d'euros, soit un prix moyen de 26,27 euros. Le sidérurgiste va entamer son troisième programme de rachats d'actions, portant sur un montant de 750 millions de dollars, qui sera financé par les recettes issues de la cession de ses actions ordinaires Cleveland-Cliffs. Son achèvement est prévu vers la fin de cette année.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -0.78% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -1.68% ARCELORMITTAL XETRA -1.52% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -2.61% ARCELORMITTAL OTCBB -5.53% ARCELORMITTAL Sibe -1.68%