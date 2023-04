Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: programme de rachat d'actions finalisé information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir finalisé le programme de rachat d'actions de 60.431.380 titres annoncé le 29 juillet 2022 pour un montant total maximal d'environ 1,4 milliard de dollars, dans le cadre de l'autorisation donnée par l'AG annuelle du 4 mai 2022.



Pour rappel, les actions acquises sont destinées à répondre aux obligations au titre de titres de créance échangeables en titres de participation, réduire le capital social du sidérurgiste et/ou faire face aux obligations découlant des programmes d'actionnariat salarié.





