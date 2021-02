Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : programme de rachat d'actions Cercle Finance • 15/02/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce le démarrage ce jour d'un programme de rachat d'actions lié à la vente récente de 40 millions d'actions ordinaires de Cleveland-Cliffs pour un produit brut de 652 millions de dollars. Les actions acquises dans ce cadre sont destinées à respecter les obligations du sidérurgiste en vertu d'obligations échangeables en actions, et/ou réduire son capital. Il a l'intention de racheter des actions pour un montant maximal total de 650 millions de dollars. De plus, à la fin du programme, ArcelorMittal entamera un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant total de 570 millions de dollars. Les deux programmes de rachat d'actions seront achevés d'ici le 31 décembre 2021.

