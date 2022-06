Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal: programme de rachat d'actions achevé information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 13:13









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir achevé le programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars annoncé le 5 mai dernier, en vertu de l'autorisation donnée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 4 mai.



À la clôture du marché le 8 juin, le géant de la sidérurgie avait racheté 33.349.597 actions pour une valeur totale de près de 942,6 millions d'euros, à un prix moyen approximatif par action de 28,26 euros.





