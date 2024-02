Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ArcelorMittal: programme de baisse des émissions en Inde information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 12:17









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) - une coentreprise entre ArcelorMittal et Nippon Steel, deux des principaux sidérurgistes mondiaux - présente une série d'actions en faveur d'un développement accéléré et décarboné de l'Inde.



AM/NS India vise une réduction de l'intensité des émissions de 20 % d'ici 2030 avec une feuille de route d'actions sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la production d'acier.



La société vise notamment à renforcer les énergies renouvelables pour répondre à 100% des besoins en électricité du réseauou encore à multiplier par deux le recyclage de la ferraille d'acier grâce à des installations d'approvisionnement et de traitement nouvelles et améliorées.



Le rapport souligne un moment charnière pour le secteur sidérurgique indien alors que le pays vise une économie de 5000 milliards de dollars et la troisième plus grande économie mondiale d'ici 2026-2027.



' À mesure que notre entreprise et notre pays se développent, nous nous engageons à relever le défi du découplage du développement et des émissions. Sans transformation de la production d'acier, les recherches indiquent que la demande croissante pourrait entraîner une augmentation de 200 % des émissions du secteur d'ici 2050', a commenté Aditya Mittal, président d'ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India).





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -1.09% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -0.80% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA -0.78% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -0.11% ARCELORMITTAL OTCBB +0.64% ARCELORMITTAL Sibe -1.03%