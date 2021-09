Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ArcelorMittal : production d'acier décarbonée à Gent information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 11:57









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé mardi la signature d'un accord prévoyant la décarbonation de sa production d'acier sur le site de Gent, en Belgique. Aux termes du projet, le sidérurgiste prévoit de déployer une technologie de réduction directe du fer (DRI) ainsi que deux fours électriques, en plus d'un haut fourneau alimenté en déchets de bois et de plastique, et non plus en carbone d'origine fossile. Le projet, soutenu par le gouvernement belge et le gouvernement de la Flandre, doit représenter un investissement de quelque 1,1 milliards d'euros, précise le groupe dans un communiqué. Il doit aboutir à une réduction de 3,9 millions de tonnes des émissions de CO2 du site à horizon 2030.

